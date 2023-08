Billie Eilish wil tour langs kleine zalen, maar legt intieme show meermaals stil

Billie Eilish heeft dinsdagavond een intiem optreden in een kleine zaal in Londen gegeven dat niet zonder problemen verliep. De zangeres wil meer van deze shows doen, maar moest dit optreden meermaals stilleggen omdat het publiek in de verdrukking kwam.

De zangeres, die met gemak de grootste arena's en festivalweides vult, sprak op het podium de wens uit een tour langs kleine zalen te doen, meldt NME. Hoewel ze dit soort optredens eng vindt, wordt er gewerkt aan een concertreeks, vertelde ze.

Het optreden in Londen voor vijftienhonderd mensen legde ze al tijdens het derde nummer stil. Ze zag dat fans in de verdrukking raakten en naar adem snakten. Daarom riep ze de hulp van beveiligers in.

Ze vroeg om water voor de fans. "Waar zijn de beveiligers eigenlijk?", vroeg ze zich af toen er geen reactie kwam. "Ben ik dan zelf de beveiliging?"

Eilish legde de show daarna nog een paar keer stil. "Ik krijg hier paniekaanvallen van", liet ze zich ontvallen. "Ik voel me net een kinderoppas", zei de Amerikaanse, nadat ze voor de tweede keer binnen korte tijd het publiek had moeten manen om niet te dringen.