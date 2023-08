Doja Cat brengt in september haar album SCARLET uit

Zangeres Doja Cat heeft op sociale media de albumhoes en releasedatum van haar nieuwe album gedeeld. Haar album SCARLET is vanaf 22 september te beluisteren.

SCARLET is het vierde album van de rapper en zangeres. De artieste, bekend van hits als Say So, Kiss Me More en Woman, heeft al twee nieuwe nummers gedeeld: Attention en Paint The Town Red. Het derde nummer Demons komt vrijdag uit.