Justitie staakt onderzoek naar wangedrag Rammstein-zanger: niet genoeg bewijs

De Duitse justitie staakt het onderzoek naar Rammstein-zanger Till Lindemann, omdat er geen bewijs voor strafbare feiten is gevonden.

Lindemann is in de afgelopen maanden meerdere keren beschuldigd van seksueel wangedrag . Het team van de leadzanger zou hebben gezocht naar vrouwen die seks met hem konden hebben.

In juni openden de politie en justitie een onderzoek naar het wangedrag. Het onderzoek is nu wegens gebrek aan bewijs gesloten.

De band reageerde in mei op de kwestie: "De beschuldigingen hebben ons allemaal erg geraakt en we nemen ze uiterst serieus. We zeggen tegen onze fans: het is belangrijk voor ons dat jullie je op je gemak en veilig voelen bij onze shows - voor en achter het podium."