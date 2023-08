Hardstyle-dj Headhunterz stopt met optreden: 'Mijn gezondheid leed eronder'

Headhunterz, de hardstyle-dj die al ruim vijftien jaar in het vak zit, stopt met optreden. De 37-jarige artiest, die in het echt Willem Rebergen heet, merkt dat zijn gezondheid eronder begint te lijden.

"Ik zit goed in mijn vel nu", vertelt Rebergen in een filmpje op Instagram. "Daardoor kon ik even een stapje terugnemen en bedenken wat me eigenlijk gelukkig maakt."

Dat is het maken van muziek, zegt hij. "En meer wil ik eigenlijk niet. Ik treed al vijftien jaar op, en dat heeft zijn tol geëist. Op zowel mijn fysieke als mentale gezondheid."

Dat heeft de dj doen besluiten om te stoppen met optreden. "Ik ben klaar voor een nieuwe fase, een meer gebalanceerd leven. Dat was ik niet als ik verder niets had om voor te leven. Ik hou nog steeds van optreden. Maar als ik moet kiezen, zou ik altijd kiezen voor muziek maken. Dat geeft me verreweg de meeste voldoening."

Rebergen krijgt diverse steunbetuigingen van bekende collega's, zoals Hardwell. Die dj stopte zelf ook enige tijd met optreden omdat hij overwerkt was. "Volg je hart. Wat een moedig besluit", zegt Hardwell. "Het is een eer om met je te hebben opgetreden", zegt Steve Aoki. "Ik ben benieuwd om je in dit nieuwe hoofdstuk te volgen."

Headhunterz treedt nog paar keer op

Rebergen begon zijn carrière in 2005. Hij was te zien op festivals als Qlimax, Defqon.1 en Q-Base. Van 2010 tot 2020 bezette Headhunterz een plek in de DJ Mag Top 100, een lijst met daarin de beste dj's ter wereld.