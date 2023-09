Beste Zangers is alweer toe aan het zestiende seizoen. Dat de grote namen uit de Nederlandse muziekindustrie nog niet op waren, blijkt uit de kandidaten van dit jaar. Wie laat dit keer zijn muzikale collega's en de kijker thuis huilen?

Douwe Bob

Douwe Bob breekt in 2012 door als hij op negentienjarige leeftijd het eerste seizoen van De beste singer-songwriter van Nederland wint. Zijn eerste single, Multicoloured Angels, wordt een hitje en een jaar later verschijnt zijn debuutplaat.

Daarna volgen nog vier albums, waarvan Pass It On (2015) de eerste plaats in de albumlijst bereikt en Fool Bar (2016) het tot de tweede plaats haalt. In 2016 vertegenwoordigt de zanger Nederland op het Eurovisie Songfestival met het nummer Slow Down. Hij haalt de finale en eindigt op de elfde plaats.

Douwe Bob, die al eens duetten opnam met Anouk en Jacqueline Govaert van Krezip, begon onlangs aan een nieuwe fase in zijn carrière bij platenmaatschappij V2.

Even is vooral zijn privéleven onderwerp van gesprek, als blijkt dat hij in korte tijd drie kinderen heeft verwekt bij drie verschillende vrouwen. Maar zijn zangcarrière heeft dankzij Beste Zangers en een nieuwe single weer prioriteit. Op Valentijnsdag 2024 moet een nieuw album volgen.

Foto: NLBeeld

Duncan Laurence

Duncan de Moor, de echte naam van de zanger, schopt het in 2014 al eens tot de halve finales van The voice of Holland. Vijf jaar later wordt hij in één klap in heel Nederland bekend door zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival.

De zanger wint namens Nederland met zijn nummer Arcade, dat dankzij TikTok ook in de Verenigde Staten een grote hit wordt. Inmiddels staat de teller op Spotify op een miljard streams voor dat nummer.

Verder heeft de zanger niet stilgezeten. Zijn debuutalbum Small Town Boy verschijnt eind 2020, waar nog wat hitjes uit voortkomen. In september verschijnt zijn tweede plaat, Skyboy.

De zanger krijgt dit jaar negatieve aandacht als mentor van het Songfestival-duo Mia & Dion. De twee weten de finale niet te halen, maar halen wel de media met optredens waarin ze vals zingen. Beste Zangers is de kans van Laurence om het publiek weer voor zich te winnen.

3:32 Afspelen knop Duncan Laurence - Skyboy

Marco Bakker

Operazanger Marco Bakker is met zijn 85 jaar de oudste deelnemer van het programma ooit. Bakker heeft een rijke carrière, die al liefst zestig jaar duurt. Hij begint na zijn studie aan het conservatorium met rollen in opera's, die hem ook internationaal populair maken. Zo doet hij concertreeksen in de Verenigde Staten.

In Nederland is hij vooral bekend van zijn nieuwjaarsconcerten. Zijn carrière lijkt eind jaren negentig voorbij nadat hij een dodelijk verkeersongeval heeft veroorzaakt. De zanger voltooit een taakstraf en gaat uiteindelijk toch weer op tour. Dat doet hij met Henk Poort (die ook meedoet aan Beste Zangers) en Ernst Daniël Smid als het muzikale gezelschap De 3 Baritons.

Bakker geniet nu vooral van zijn pensioen, maar maakt voor Beste Zangers een uitzondering.

Foto: NLBeeld

MEAU

Wie de naam MEAU hoort, denkt meteen aan haar megahit Dat heb jij gedaan. De verstilde gitaarballad over een ongezonde relatie stond acht weken op de eerste plaats van de Top 40. Op Spotify heeft het liedje inmiddels 70 miljoen streams vergaard, waarmee het een van de meest beluisterde Nederlandstalige nummers ooit is. Maar het is niet het enige wapenfeit van de 23-jarige Meau Hewitt.

Na een ep in 2021 brengt ze eerder dit jaar haar debuutplaat 22 uit. Op dit album staan ook de hits Blijven Rijden en Dans m'n ogen dicht, een samenwerking met de band Racoon.

Mell

Melanie Jonk (29) is vooral bekend als Mell van de band Mell & Vintage Future. De driekoppige formatie brengt drie albums uit, waarvan het vorig jaar verschenen Break The Silence het recentste is. Het repertoire van Mell bestaat vooral uit soul en r&b.

Forever is het bekendste nummer van de band. Het lied uit 2019 heeft inmiddels bijna zestien miljoen streams op Spotify verzameld. Onlangs krijgt de band verdrietig nieuws te horen. Toetsenist Nico Brandsen heeft een hersentumor en heeft niet lang meer te leven. De band gaat dit najaar zonder Brandsen op toer.

Foto: NLBeeld

Nick Schilder

Nick Schilder zou helemaal niet meedoen aan Beste Zangers, maar hij vervangt Mart Hoogkamer, die gedwongen rust moet nemen. De Volendamse zanger is geen onbekende van het programma. Samen met Simon Keizer doet hij al eens mee. Ook presenteert Schilder de show één seizoen.

We kennen de zanger natuurlijk vooral van het duo Nick & Simon, waarmee hij grote hits als Rosanne, Kijk Omhoog en Pak Maar M'n Hand scoort. Samen met Kees Tol maakte het duo ook verschillende tv-programma's.

Na het veelbesproken einde van Nick & Simon vorig jaar brengt Schilder in mei dit jaar zijn eerste echte Engelstalige solosingle Shatterproof uit. Het nummer is aan een voorzichtige opmars in de Top 40 bezig.

2:34 Afspelen knop Nick Schilder - Shatterproof

Numidia

Numidia El Morabet wordt al op jonge leeftijd bekend dankzij haar deelname aan The Voice Kids, waar ze de finale haalt. De nu 23-jarige artiest maakt haar school af en komt terug met haar eigen muziek.

Ze werkt veelvuldig samen met rapper Boef, met wie ze de hits Flexxen en Tout Est Bon maakte. Ook maakt ze nummers met onder anderen Ali B, Ronnie Flex en Famke Louise.

Voor televisiekijkers is Numidia ook geen nieuw gezicht meer. Eerder dit jaar doet ze mee aan fotocompetitie Het Perfecte Plaatje.