R. Kelly en platenlabel moeten slachtoffers half miljoen aan royalty's betalen

R. Kelly en zijn platenlabel Universal Music Group (UMG) moeten van de rechter 500.000 dollar (ruim 463.000 euro) aan royalty's betalen aan misbruikslachtoffers van de zanger.

In eerste instantie oordeelde de rechtbank dat ook Sony Music Entertainment mee moest delen in de boete. Maar de rechter oordeelde deze week dat de royalty's van Kelly met zijn platenlabel UMG genoeg zijn.

De Amerikaanse zanger zit momenteel een celstraf van dertig jaar uit wegens het leiden van een organisatie die als doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken. Kelly ontkent en maakte in april bekend dat hij in hoger beroep ging tegen zijn straf.