Duncan Laurence brengt uitgesteld album op 22 september uit

Duncan Laurence brengt op 22 september zijn tweede album Skyboy uit. De plaat zou eigenlijk al in mei verschijnen, maar dat ging niet door omdat de artiest "mentaal uitgeput" was.

Laurence deed het grootste deel van het werk aan het album in Los Angeles. "Als je ergens lekker jezelf kunt zijn, dan is het daar wel", zegt de Songfestival-winnaar van 2019 in een verklaring.

De 29-jarige zanger bracht vrijdag de vijfde single van zijn tweede album uit: Rest In Peace. Eerder verschenen al de singles Electric Life, I Want It All, Skyboy en Anything.