Anouk brengt op 3 november haar veertiende album uit

Anouk komt op 3 november met een nieuw album. Deena & Jim is het veertiende studioalbum van de Haagse zangeres.

De 48-jarige artieste wilde haar nieuwe plaat de sfeer van "een epische film geven", zegt ze in een verklaring. Op het album staan twaalf liedjes. De zangeres reisde voor Deena & Jim naar Praag, waar het Prague Philharmonic Orchestra de composities inspeelde.

Deena & Jim is de opvolger van het vorig jaar verschenen Trails of Fails. In 2018 bracht ze de Nederlandstalige plaat Wen D'r Maar Aan uit.