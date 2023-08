Prins Floris tekent bij dj-boekingskantoor: 'Tijd om professioneler te worden'

Prins Floris van Oranje heeft donderdag een contract getekend bij Ace Agency, het grootste dj-boekingskantoor van Nederland. Onder anderen Martin Garrix, Lucas & Steve, Don Diablo en Sam Feldt zijn bij hetzelfde label aangesloten.

"Ace Agency is in de dj-wereld een zeer toonaangevend boekingskantoor. Ik ben er trots op dat zij met mij willen samenwerken en mijn boekingen gaan doen", zegt Floris, de neef van koning Willem-Alexander. "In de gesprekken die we hebben gevoerd, is besloten dat het een samenwerking voor de lange termijn is."