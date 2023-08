Alsnog rechtszaak voor vermeende slachtoffers Michael Jackson: wat nu?

Twee mannen die beweren als kind door Michael Jackson seksueel misbruikt te zijn, kunnen alsnog een rechtszaak aanspannen. Rechters in Californië bepaalden dat de mannen de bedrijven die eigendom waren van de overleden zanger kunnen aanklagen. Wat houdt de rechtszaak in?

Wade Robson en James Safechuck, de vermeende slachtoffers, zeggen in de jaren tachtig en negentig seksueel te zijn misbruikt door Jackson. De beschuldigingen van de twee mannen werden in 2019 al beschreven in de vier uur durende HBO-documentaire Leaving Neverland.

De veertigjarige Robson stelt dat Jackson hem van zijn zevende tot zijn veertiende misbruikte. De vijf jaar oudere Safechuck zegt dat de artiest hem vanaf zijn tiende "honderden keren op verschillende locaties" heeft misbruikt.

In de documentaire vertellen de mannen ook waarom zij pas na het overlijden van Jackson naar buiten treden met hun verhaal. Zo zou de artiest gezegd hebben dat zijn leven en dat van de vermeende slachtoffers "voorbij" zou zijn, als anderen wisten van hun "liefde voor elkaar".

Vermeende slachtoffers deden eerder poging om rechtszaak te beginnen

Robson en Safechuck deden tien jaar geleden al een poging de bedrijven van Jackson aan te klagen. Volgens de twee mannen hadden MJJ Productions Inc. en MJJ Ventures Inc. een wettelijke plicht hen te beschermen tegen het vermeende misbruik van de zanger. De medewerkers van die bedrijven zouden het tegenovergestelde gedaan hebben. Zij zouden juist medeplichtig zijn door het misbruik mogelijk te maken en het te verdoezelen.

Jackson was regelmatig lange tijd alleen met kinderen en had ze te logeren. Beveiligingspersoneel kreeg de instructie op afstand te blijven wanneer Jackson zijn tijd had met de kinderen.

In de rechtbankpapieren is te lezen dat de vermeende slachtoffers ervan overtuigd zijn dat de medewerkers op de hoogte waren van het misbruik. De medewerkers zouden het ondergoed van de kinderen aangetroffen hebben naast het bed van Jackson. Als de ouders van de kinderen ook bleven slapen, werden zij door het personeel in het gastenverblijf geplaatst.

Michael Jackson met James Safechuck in een vliegtuig. De artiest nam regelmatig kinderen mee op werkreis. Foto: GettyImages

'Vermeende slachtoffers waren afhankelijk en kwetsbaar'

Volgens de advocaten van Robson en Safechuck waren zij, gezien hun leeftijd, "afhankelijk en kwetsbaar". "De kinderen waren er niet van bewust dat de liefdesuitingen van Jackson een vorm van seksueel misbruik waren", aldus de advocaten. "De medewerkers van de artiest hadden meer moeten doen om de kinderen die met Jackson in contact kwamen te beschermen tegen misbruik.

Enkele jaren geleden wees een rechter in Los Angeles de claims van Robson en Safechuck af, omdat er voor de bedrijven van Jackson geen wettelijke verplichting zou bestaan kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik. De Californische rechters zien dat nu anders. Zij zijn van mening dat de bedrijven wel aansprakelijk zijn, omdat zij "hadden kunnen voorzien dat het gevaarlijk was de kinderen alleen met Jackson te laten".

De hoofdadviseur van MJJ Productions Inc. en MJJ Ventures Inc., laat in een reactie weten dat de bedrijven "teleurgesteld" zijn door de beslissing van de rechters. "Wij blijven er volledig van overtuigd dat Michael onschuldig is." Ook noemt hij de beschuldigingen aan het adres van 'The King of Pop' "in strijd met alle geloofwaardige bewijzen" die er zijn.

(Oud)werknemers stappen naar voren als getuigen

Het is niet duidelijk wat de vermeende slachtoffers eisen van de bedrijven. De mannen zullen tijdens de rechtszaak in ieder geval twee punten moeten bewijzen: dat zij seksueel misbruikt zijn door Jackson en dat de medewerkers van de twee bedrijven medeplichtig zijn aan het vermeende misbruik. Verschillende (oud)werknemers van de artiest zijn naar voren gestapt als getuige van het vermeende misbruik. Zo heeft onder meer een beveiligingsmedewerker verteld dat zij zag hoe de popidool zijn hand legde op het kruis van Robson.