Diddy brengt na zeventien jaar een nieuw album uit: 'R&b leeft'

Rapper Diddy brengt op 15 september een nieuw album uit. Op The Love Album: Off the Grid zijn ook onder anderen Justin Bieber, French Montana en Mary J. Blige te horen.

"Ik presenteer jullie mijn nieuwe album. R&b leeft!", schrijft de 53-jarige Diddy bij een video op sociale media. In het filmpje geeft de rapper op documentaire-achtige wijze een kijkje in het maakproces van het album.

De artiest, die eigenlijk Sean Combs heet en zichzelf tegenwoordig ook wel Love noemt, tagt in zijn bericht verschillende artiesten die hun medewerking aan het nieuwe album hebben verleend.

Een aantal van hen zijn ook in de video te zien, onder wie Justin Bieber, Mary J. Blige, Babyface, French Montana, DJ Khaled en 21 Savage.

The Love Album: Off the Grid is de eerste soloplaat van de Amerikaan sinds Press Play uit 2006. In 2015 volgde nog wel een mixtape.

Diddy brak in de jaren negentig door onder de artiestennaam Puff Daddy. Later veranderde hij zijn naam in P. Diddy. Zijn grootste hit scoorde hij met I'll Be Missing You in 1997. Het lied is een eerbetoon aan de overleden rapper The Notorious B.I.G.