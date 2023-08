Lowlands gaat journalisten ook in 2024 om geld vragen voor toegang

Journalisten die Lowlands in 2024 willen verslaan, moeten weer een financiële bijdrage betalen voor toegang. Dat meldt concertorganisator MOJO.

Lowlands kan dinsdag niet zeggen of de 'charity fee' weer een tientje zal zijn. "Over de invulling van de fee nemen we in een later stadium besluiten", zegt een woordvoerder van MOJO.