Engelbewaarder-zanger Marco Schuitmaker over succes: 'Overal fotootje'

Stap een willekeurige kroeg in en het is onvermijdelijk dat Engelbewaarder van Marco Schuitmaker door de speakers schalt. De 24-jarige zanger ziet zijn roem in rap tempo stijgen. Maar de Groninger blijft nuchter, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

Schuitmaker reist 2.000 kilometer per week door het land om zijn hit - inmiddels ruim 33 miljoen keer gestreamd via Spotify - voor het publiek te zingen. Van Muziekfeest op het Plein tot een kleiner feestje in Hoogerheide: de agenda van Schuitmaker zit bomvol.

"Ja, dat voelt heel erg bijzonder", vertelt de zanger, die in het Drentse Roden woont. "Van kinds af aan hield ik mij al bezig met muziek en zingen. Het was mijn droom om daar iets mee te bereiken. Maar dat dat ook zou gebeuren, had ik nooit verwacht. En zeker niet in de vorm van deze explosie. Ineens sta ik op alle grote festivals. Dat is echt ontzettend mooi."

Een jaar geleden deed Schuitmakers naam nog weinig belletjes rinkelen, maar inmiddels wordt hij volop herkend. "Overal waar ik kom is het een fotootje maken, een handtekening geven, een gesprekje… Dat is hartstikke leuk en dankbaar om te doen", vindt de zanger.

"Vaak moet ik door mijn volle agenda toch gelijk weer door. Maar ik probeer er altijd een moment voor te zoeken. Contact met de fans is belangrijk. Je moet het hebben van de mensen. Die geven veel aan jou, maar je moet het ook teruggeven."

Schuitmaker geeft een kleinschalig optreden in Hoogerheide. Foto: NLBeeld

'Mensen die Engelbewaarder meezingen, dat geeft energie'

Al die optredens en aandacht kunnen behoorlijk overweldigend zijn, maar Schuitmaker houdt goed in de gaten of het niet te veel wordt - en anders tikt zijn manager hem wel op de vingers. "Ik voel voor mezelf wat ik aankan en wat niet. Daar ben ik bewust mee bezig", zegt de zanger. "Ik rust als het kan en sport ernaast voor mijn conditie. Zodat ik lekker kan zingen."

Ook het publiek zingt Engelbewaarder luidkeels mee. "Ik vind het zelf ook nog steeds leuk om te zingen, hoor. Als alle mensen die voor je staan het meezingen, dat verveelt niet. Dat geeft juist veel energie."

"Soms vraag ik nog wel eens af waarom nu juist Engelbewaarder zo'n gigahit is geworden", zegt Schuitmaker. "Ik denk omdat het elke doelgroep aanspreekt, of je nou nul of honderd bent. En dat er na corona weer echt een liedje is dat verbroedert en dat iedereen in de kroeg kan meezingen."

Ook de tekst spreekt veel mensen aan, denkt de zanger. "Het heeft een verhaal. Veel mensen hebben weleens een engeltje op hun schouder gehad, dat is herkenbaar."

Het verhaal achter Engelbewaarder Engelbewaarder is geen originele hit: het nummer stamt zelfs al uit 1976. Het is geschreven door niemand minder dan Pierre Kartner (Vader Abraham). Het gaat over iemand die in slaap valt tijdens het autorijden en tegen een boom tot stilstand komt. Diegene heeft dus een engeltje op zijn schouder, een engelbewaarder. Het liedje werd ingezongen door zangeres Mieke, maar werd slechts een bescheiden hit.

'Het succes van Engelbewaarder overtreffen is erg ambitieus'

Op zijn nieuwe single wordt Schuitmaker vergezeld door Jan Smit, die hij leerde kennen tijdens een optreden in Volendam. De twee hielden contact en Jan vertelde dat hij zijn liedje Van Goes tot Purmerend, dat hij in 1999 al uitbracht, opnieuw wilde uitbrengen.

"Toen ik vertelde dat ik soms oude liedjes opnieuw opneem met een fris arrangement, zoals Zomernacht in Griekenland, kregen we gelijktijdig het idee om Van Goes tot Purmerend samen te doen." Dat zag zowel Smit als Schuitmaker wel zitten. Er werd een stevige beat onder gezet, zodat het nummer helemaal kroegproof zou zijn.

Of de single net zo'n grote hit wordt als Engelbewaarder, is Schuitmaker om het even. "Engelbewaarder stond vijftien weken op één in de Streaming Top 40. Een record, dus dat overtreffen is erg ambitieus, haha. Een hit van deze grootte, daar zijn er weinig van. Als een volgende single het kwart van het succes bereikt van Engelbewaarder, dan is het al meer dan een groot succes."

Toch blijft er nog genoeg te wensen over voor de Groninger. Hij is momenteel bezig met de opnames van zijn nieuwe studioalbum. "Die komt er volgend jaar aan. En ik zou het heel leuk vinden om een soloconcert te geven, met mensen die speciaal voor mij komen. Dat zou echt de kers op de taart zijn."