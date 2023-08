Overleden festivalgangers Decibel komen uit Duitsland en Friesland

De festivalgangers die zijn overleden tijdens Decibel Outdoor waren afkomstig uit Duitsland en Friesland. De politie meldt dat er geen drugs gevonden zijn in het lichaam van de negentienjarige Duitser.

De doodsoorzaak van de 23-jarige man uit het Friese Oudehaske, die ook overleed tijdens zijn bezoek aan het festival, is nog niet bekend. Hij raakte in de nacht van zondag op maandag vermist, kort na afloop van Decibel. Zijn lichaam werd maandag teruggevonden in een kanaal in het Brabantse dorp Biest-Houtakker.