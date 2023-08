Jacqueline Govaert en Jaap Reesema in selectiecommissie Songfestival

Jacqueline Govaert en Jaap Reesema zijn de nieuwe leden van de Nederlandse selectiecommissie van het Eurovisie Songfestival. Dat maakt de AVROTROS dinsdag bekend.

Met de toevoeging van Govaert en Reesema is de selectiecommissie compleet. Samen met voorzitter Twan van de Nieuwenhuijzen, Carolien Borgers, Hila Noorzai, Cornald Maas en Sander Lantinga kiezen zij wie Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival 2024 in Zweden. "Door onze gesprekken weet ik dat Jacqueline en Jaap het Eurovisie Songfestival altijd met veel plezier volgen en zeer gemotiveerd zijn om die ene ijzersterke song te herkennen, die heel Europa, en de rest van de wereld, kan veroveren", zegt Van de Nieuwenhuijzen.

Govaert en Reesema laten beiden weten enthousiast te zijn over hun rol in de selectiecommissie. Reesema vindt het "heel tof" om mee te werken aan het creëren van "groot, internationaal succes voor een Nederlands product".

De zanger was in 2021 zelf in de running om de Nederlandse inzending te worden. Hij had toen samen met Armin van Buuren een lied ingestuurd. De commissie koos toen voor S10.



Artiesten, componisten, tekstschrijvers, producers en platenlabels kunnen zich nog tot zaterdag 30 september inschrijven. Het streven is om uiterlijk halverwege december de definitieve keuze te maken.