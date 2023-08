Britse band Architects staat in januari in AFAS Live

De Britse metalcoreband Architects komt op vrijdag 26 januari naar de AFAS Live in Amsterdam. Het optreden is onderdeel van de Europese tournee.

Het zal niet de eerste keer dat de vijfkoppige band in de AFAS Live optreedt. De Architects stonden in 2019 tijdens de Holy Hell-tour ook al op het Amsterdamse poppodium.

Eerder dit jaar stond de band, die in 2004 begon met drummer Dan Searle en leadgitarist Tom Searle, nog in de Johan Cruijff ArenA als supportact van Metallica.

De Britse groep had succes met albums als Lost Forever/Lost Together, Holy Hell en All Our Gods Have Abandoned Us.