Dode man (19) gevonden op camping bij festival Decibel in Hilvarenbeek

Op een campingterrein van Safaripark Beekse Bergen dat was ingericht voor het festival Decibel is een lichaam gevonden. De politie trof zaterdagochtend het lichaam van een negentienjarige man aan.

De doodsoorzaak is onbekend. Agenten onderzoeken of er verkeerde drugs in omloop zijn en of de man daardoor om het leven is gekomen.