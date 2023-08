Goede doelen weigeren donatie Lowlands: 'Persvrijheid is belangrijker'

Delen via E-mail

Amnesty International en Oxfam Novib willen de donatie van het festival Lowlands niet hebben. Die donatie komt voort uit het verplichte entreegeld dat journalisten dit jaar moeten betalen.

Een woordvoerder van Oxfam laat weten dat "deze gang van zaken niet past bij ons idee over gelijkheid en persvrijheid. Bovendien vinden we het niet fijn dat mensen gedwongen worden geld aan ons te doneren." Amnesty laat in een reactie weten dat "het laten betalen van journalisten die hun werk willen doen niet past bij een democratische rechtsstaat."