Zwarte Cross-attractie waarbij man zwaargewond raakte verdwijnt van festival

De attractie op de Zwarte Cross waarbij vorige maand een ernstig ongeluk gebeurde, keert niet terug op het festivalterrein. Dat meldt de organisatie van de Zwarte Cross vrijdag aan NU.nl.

Het gaat om de attractie Do Your Own Stunts. Dat is een soort schans van een paar meter hoog waarvan mensen in een rubberen band kunnen afglijden. Onderaan de schans staat een groot luchtkussen om de val te breken.