Zanggroep Il Divo vindt in Steven LaBrie nieuw lid na dood Carlos Marín

De groep Il Divo heeft een nieuwe zanger gevonden na het overlijden van Carlos Marín. De Amerikaan Steven LaBrie, die Marín al tijdelijk verving, is nu officieel het vierde lid van de internationale zanggroep.

"Het past gewoon perfect. Hij was altijd al een verademing. Ik prijs mezelf en ons ontzettend gelukkig dat we hem hebben gevonden en dat hij zich bij ons voegt", zegt bandlid Urs Bühler tegen het Amerikaanse tijdschrift People .

LaBrie hield jarenlang contact met een ander Il Divo-lid, David Miller, en werd eerder al eens tijdelijk ingevlogen toen Marín ziek werd. "Hij was er voor ons, hij was een schouder en een stem om op te leunen", zegt Miller over LaBrie.