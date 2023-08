Roxeanne Hazes wil open zijn over moeilijke tijden: 'Kost soms veel energie'

Roxeanne Hazes gaat moeilijke onderwerpen in haar muziek nooit uit de weg. Op haar nieuwe single De Wereld Draait Door vertelt ze haar fans over de angst dierbaren te verliezen. Die gevoelens delen vindt ze belangrijk, al is het niet altijd makkelijk.

Liedjes over de liefde, verdriet en geluk: de zangeres deelde op haar debuutalbum In mijn bloed (2017) al veel over zichzelf. Nu, zes jaar later, zet ze die traditie voort. Eerst met een nieuwe single en later dit jaar met een album.

"Voor De Wereld Draait Door ben ik een gedachte-experiment aangegaan. Ik heb nogal wat angsten in mijn leven. Een daarvan is het kwijtraken van mijn dierbaren", vertelt de dertigjarige zangeres aan NU.nl.

"Vroeger zorgde ik ervoor dat ik bijvoorbeeld vroegtijdig al de relatie verbrak. Omdat ik dan mezelf een beetje die hartenpijn ontnam: dan had ik in ieder geval zelf die keuze gemaakt. Zo kon ik vasthouden aan een mooie herinnering, zonder de pijn. Daar zing ik nu over."

Inmiddels is Hazes ruim zeven jaar samen met haar partner Erik, met wie ze zoon Fender kreeg. De gedachten van vroeger herkent ze nog steeds: de angst die twee te verliezen is er soms nog steeds. "Het leek me heel mooi daar een liedje over te schrijven. En dan niet op een dramatische of melodramatische manier. Het is juist een heel hoopvol, liefdevol zomerliedje geworden."

Foto: Daniël Ashes

'Ik weet waar mijn kracht zit, waar mijn kwetsbaarheden liggen'

Zie de muziek van Hazes als haar dagboek: in ieder liedje zit iets van wat ze heeft meegemaakt, of voelt. Op het nieuwe album weet ze dat nog beter te verwoorden dan op In mijn bloed. "Het is een wat volwassener album. Ik weet veel meer wat ik wil. Ik weet waar ik over wil schrijven. Waar mijn kracht zit. Waar mijn kwetsbaarheden liggen. Mijn verdriet."

"Om daar over te schrijven en mensen mee te helpen vind ik ook iets heel bijzonders. Ik maak liedjes in eerste instantie voor mezelf. Maar dan breng ik een liedje uit en is het niet meer van mij. Dan is het van een ander."

Het is waarom Hazes het belangrijk vindt over haar gevoelens te schrijven op nummers als De Wereld Draait Door. Hoe zwaar dat soms ook is. "Het kost me af en toe heel veel moeite open te zijn. Om te vertellen over diepe, emotionele momenten. Maar tegelijkertijd levert eerlijk zijn me zo veel meer op."

"Muziek werkt helend. Tijdens een break-up of een moment dat je je kut voelt. Of juist super extatisch bent. Het is heel bijzonder een kleine bijdrage te leveren aan iemands mentale welzijn. Net zoals ik, als het even niet lekker gaat, inspiratie haal uit muziek van bijvoorbeeld Lana Del Rey."

'Fans zeggen: dankzij jou kon ik die kutrelatie doorbreken'

Hazes had eigenlijk psycholoog willen worden. Het leven is anders gelopen, maar met haar muziek hoopt ze anderen wel te helpen. En dat werkt, zo blijkt. "Ik krijg echt dagelijks mooie berichten over Geen Sorry. Dat lied gaat over emotionele manipulatie. Mensen herkennen zich daarin en delen dat met mij."