Ed Sheeran staat niet open voor Super Bowl-optreden: 'Niet genoeg pit voor'

Ed Sheeran zou nooit van zijn leven in zijn eentje de beroemde halftimeshow bij de Super Bowl willen verzorgen.

Dat vertelde de 32-jarige zanger in een radio-interview met presentator Andy Cohen op SiriusXM. Volgens Sheeran liepen er een tijdje geleden wel gesprekken over een optreden tijdens de halftimeshow.

Het was de bedoeling dat hij gastartiest zou zijn bij het Super Bowl-optreden van Coldplay in 2016. "Ik zou dan misschien één liedje spelen, Thinking Out Loud. En ik denk dat dat voor mij de enige optie zou zijn: optreden met iemand anders", vertelde de Britse artiest.