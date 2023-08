David Byrne heeft spijt van manier waarop band Talking Heads tot einde kwam

David Byrne heeft er spijt van hoe hij begin jaren negentig de breuk met de Talking Heads heeft aangepakt. De zanger besloot destijds zonder overleg uit de band te stappen. Dat betekende ook het einde van de groep.

Ook de wijze waarop de zanger zich tegenover andere bandleden heeft gedragen, vindt hij nu jammer. "Ik was in mijn jongere jaren niet zo'n prettig gezelschap. Tijdens het werk aan sommige Talking Heads-shows was ik best wel een kleine tiran", blikt Byrne terug. "Later leerde ik pas samen te werken met anderen."