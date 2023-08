Nile Rodgers boos om gebruik nummer door rechtse Zwitserse partij SVP

Muzikant Nile Rodgers heeft zich in een verklaring op sociale media uitgesproken tegen een nummer dat gebruikt wordt door de rechts-populistische partij SVP. Het nummer lijkt sterk op We Are Family dat Rodgers met de groep Chic maakte.

"Ik heb We Are Family geschreven als het ultieme lied over inclusie en diversiteit op alle niveaus, ongeacht ras, etniciteit, leeftijd, geslacht, religie of seksuele geaardheid", schrijft hij.

"Ik veroordeel het gebruik ervan door de SVP (Zwitserse Volkspartij) of iemand anders die zich niet houdt aan de waarden van het lied. Het doel van het lied is om iedereen zonder uitsluiting vreugde te brengen!"

De rechts-populistische partij SVP spreekt zich onder meer uit tegen immigratie en de islam. Rodgers meldt dat er geprobeerd wordt de partij te verbieden het nummer nog langer te gebruiken.