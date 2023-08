Het Beatles-nummer Let It Be is een absolute klassieker. Door een duetversie van Paul McCartney en Dolly Parton krijgt het nummer nu een nieuw leven. Beatle John Lennon was echter nooit een fan van het lied.

"Deze single is heel speciaal voor me. Ik word bijgestaan door Paul McCartney, die het nummer schreef", zegt Parton bij de aankondiging dat ze Let It Be vrijdag 18 augustus als single uitbrengt. Naast McCartney werken ook Beatle Ringo Starr, Mick Fleetwood van Fleetwood Mac en Peter Frampton mee. Het nummer verschijnt als single van Partons 49e album Rockstar, dat vol staat met covers en duetten.

De single van Parton verschijnt zo'n 55 jaar nadat McCartney het nummer schreef. Let It Be ontstond in 1968 na een droom. McCartney, die het nummer in zijn eentje schreef, droomde over zijn moeder die overleed toen hij veertien jaar oud was. In deze droom gebruikte zij de woorden 'let it be'. De mother Mary over wie gezongen wordt is dus niet de christelijke figuur de heilige maagd Maria, maar Mary McCartney.

Het nummer kwam tot stand in een drukke periode voor The Beatles; ze zaten destijds midden in de opnames voor The White Album. Door de maanden heen werden verschillende versies opgenomen en geproduceerd. De albumversie is van de hand Phil Spector en George Martin is verantwoordelijk voor de singleversie. In de film Let It Be is weer een andere opname te horen. Het album Let It Be, waar het nummer opstaat, verscheen pas in 1970, kort nadat de band had aangekondigd uit elkaar te gaan.

Spanningen in de laatste Beatles-jaren

De laatste jaren van The Beatles, die in 1970 officieel uit elkaar gingen, werden geplaagd door creatieve meningsverschillen, vooral tussen McCartney en Lennon. Het is geen geheim dat Lennon geen groot fan was van sommige nummers die McCartney leverde. Zo zou hij volgens engineer Geoff Emerick eens uit onvrede de studio uitgestormd zijn tijdens een opname van het nummer Ob-La-Di, Ob-La-Da dat McCartney schreef. Lennon zou zelfs met de term "granny shit" naar McCartneys liedjes hebben verwezen.

Lennon schreef niet actief mee aan Let It Be, maar krijgt er wel credits voor omdat het onder de samenwerking tussen hem en McCartney is geregistreerd. De in 1980 overleden Beatle gaf vlak voor zijn dood nog een interview waarin hij duidelijk liet blijken niet achter het nummer te staan.

"Dat is Paul. Wat kan je zeggen? Het heeft niets te maken met The Beatles", zei Lennon over Let It Be. "Het had van Wings (de band van McCartney, red.) kunnen zijn. Ik weet niet wat hij dacht toen hij Let It Be schreef."

Aan de top van allerlei lijstjes

Lennon mag dan geen fan zijn geweest van het nummer, genoeg mensen konden en kunnen Let It Be wel waarderen. Het nummer wordt in 1970 een grote hit die in verschillende landen; in Nederland behaalt het de eerste plaats in de hitlijsten.