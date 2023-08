Tori Kelly gaat na ziekenhuisopname volgende maand weer op tournee

Tori Kelly heeft haar eerste tournee sinds haar ziekenhuisopname aangekondigd. Eind vorige maand belandde de dertigjarige zangeres nog op de intensive care vanwege tromboseklachten.

De Noord-Amerikaanse Take Control-tournee gaat op 10 september in Toronto van start en eindigt negen shows later, op 26 september, in Los Angeles. Kelly geeft shows in onder meer New York, Boston en Chicago, meldt ze op Instagram.

De Amerikaanse zangeres werd eind juli opgenomen in het ziekenhuis. De bloedstolsels zouden ter hoogte van haar borst en benen hebben gezeten, meldde entertainmentwebsite TMZ destijds. Op het moment van opname was Kelly buiten bewustzijn en verkeerde ze in kritieke toestand.

Kelly kreeg in de Verenigde Staten bekendheid door haar deelname aan de talentenjacht American Idol. In de jaren daarvoor was ze met name actief op YouTube.