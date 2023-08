Madonna haalt Amerikaans deel van tournee in na Europese concerten

Madonna heeft nieuwe data voor het Amerikaanse deel van haar tournee bekendgemaakt. De 64-jarige zangers moest haar concerten eerder uitstellen vanwege haar gezondheid. De tour begint nu in Europa en eindigt in de Verenigde Staten.

In een aantal Amerikaanse steden kon geen nieuwe show worden gepland. De optredens in Tulsa, Nashville, San Francisco, Las Vegas en Phoenix zijn daarom geannuleerd. Tickethouders krijgen volgens organisator Live Nation hun geld terug.

De Europese data blijven ongewijzigd en vormen nu de start van de tour. Op 14 oktober begint Madonna haar concertreeks in de O2 Arena in Londen. Op 1 en 2 december staat de zangeres in de Ziggo Dome in Amsterdam. Vanaf 13 december vervolgt Madonna haar tour in de Verenigde Staten.