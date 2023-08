BTS-lid RM verzekert fans dat populaire K-popgroep in 2025 terugkeert

Zanger RM van BTS heeft bevestigd dat de Zuid-Koreaanse popgroep in 2025 weer bij elkaar komt. Sinds vorig jaar is de band niet meer actief vanwege de verplichte militaire dienst in Zuid-Korea.

Tot nu toe was het niet duidelijk wanneer de band weer bij elkaar zou komen, en of dit überhaupt ging gebeuren. De 28-jarige RM belooft in een video op het Zuid-Koreaanse online platform Weverse dat de band terugkomt.

De groep mag tijdens de dienstplicht van de leden wel blijven optreden, maar alleen op speciale evenementen van nationaal belang.

Het management van de band liet eerder weten dat sommige leden veel stress ervaren rond het besluit van de regering over hun dienstplicht. Daarom doen ze het wat rustiger aan. Sommige bandleden werken om die reden momenteel aan een solocarrière.

"Dit is slechts een reis. Maar wel een heel belangrijke reis", zegt RM over deze periode. "We gaan weer samenkomen. En dat zal in 2025 zijn."

'Hou BTS alsjeblieft in je hart'

In het veertig minuten durende filmpje gaat RM verder onder meer in op de ARMY, zoals de fans van BTS worden genoemd. Hij leest een brief voor van een fan en vertelt hoeveel de fans voor hem betekenen. "Hou BTS alsjeblieft in je hart, op dit moment en misschien wel je hele leven", vraagt de zanger aan de fans.