Hoge temperaturen en kans op onweer bij Lowlands en Pukkelpop

Dit weekend staan er een paar grote festivals op het programma in Nederland en België, zoals Lowlands en Pukkelpop. Het wordt warm, maar festivalgangers kunnen voor de zekerheid beter ook een regenponcho inpakken.

Op het festivalterrein van Lowlands in Biddinghuizen staat vrijdagmiddag 28 graden op de teller. In Hilvarenbeek bij Decibel Outdoor kunnen de temperaturen oplopen tot 30 graden. Datzelfde geldt voor Pukkelpop in Hasselt. De zon schijnt volgens Weeronline wel minder fel dan eerder deze zomer. Toch kun je binnen een uur verbranden. Zonnebrand wordt dan ook zeer aangeraden.