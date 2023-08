Muziekproducent en 'The Black Godfather' Clarence Avant (92) overleden

De Amerikaanse muziekproducent Clarence Avant, voormalig voorzitter van muzieklabel Motown, is zondag op 92-jarige leeftijd overleden in zijn woning in Los Angeles. Zijn familie maakte het nieuws van zijn overlijden in een verklaring bekend.

"Clarence laat een liefhebbende familie en een zee van vrienden en kennissen achter die de wereld hebben veranderd en de wereld zullen blijven veranderen voor toekomstige generaties. De vreugde van zijn nalatenschap verzacht het verdriet van ons verlies", staat in de verklaring.

Avant is een bekendheid in de muziekwereld. Hij werkte tijdens zijn lange carrière samen met grote sterren als JAY-Z en Diddy. Onder meer vanwege zijn grote invloed kreeg hij de bijnaam 'The Black Godfather'.

In 2016 ontving Avant een ster op de Hollywood Walk of Fame en in 2021 trad hij toe tot de Rock & Roll Hall of Fame. In 2019 maakte streamingdienst Netflix de documentaire The Black Godfather over het leven van de muziekproducent.