Nicky Romero staat op 2 december met eerste soloshow in AFAS Live

Nicky Romero staat op 2 december voor het eerst met een eigen show in de AFAS Live in Amsterdam. De kaarten voor Nightvision, zoals de show van de Nederlandse dj heet, is maandag gestart. De show is toegankelijk voor alle leeftijden.

Voor de 34-jarige Romero komt er met Nightvision een droom uit, laat hij weten. "Ik speel al langere tijd met de invulling en uitwerking van dit concept. Een soloshow van dit formaat stond al heel lang op mijn bucketlist", zegt de dj, die in het echt Nick Rotteveel heet.

Het evenement wordt geproduceerd door Artist Division en het internationale evenementenbureau E&A Events, bekend van concepten als Don't Let Daddy Know, Kingsland Festival en Martin Garrix ADE. Shows van dj's zijn doorgaans alleen toegankelijk voor mensen van achttien jaar en ouder, maar de show van Romero is voor jong en oud.