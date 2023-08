Magoo van rapduo Timbaland & Magoo op vijftigjarige leeftijd overleden

Melvin 'Magoo' Barcliff is op vijftigjarige leeftijd overleden, melden verschillende Amerikaans media. De rapper was vooral bekend als helft van het duo Timbaland & Magoo.

Magoo (rechts op de foto) en Timbaland ontmoetten elkaar als tieners en besloten in 1989 samen een rapgroep te vormen. De single Up Jumps Da' Boogie uit 1997 werd hun bekendste hit. Wereldsterren Aaliyah en Missy Elliott werkten mee aan dit nummer.

In 2003 brachten Magoo en Timbaland hun tweede en laatste gezamenlijke album Under Construction, Part II uit. Magoo was daarna nog een paar keer als gastartiest te horen in nummers van Timbaland en Missy Elliott.