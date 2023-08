Studenten Universiteit Gent kunnen het keuzevak 'Taylor Swift' volgen

Delen via E-mail

Studenten aan de Universiteit Gent kunnen vanaf volgend jaar het vak 'English literature: Taylor's version' volgen. Professor Elly McCausland behandelt in het keuzevak de literaire waarde van de songteksten van de zangeres.

"Haar teksten bevatten veel verwijzingen naar Engelse literatuur. Dickens, Dickinson, Robert Frost, Shakespeare... maar ik probeer daar voorbij te kijken", vertelt McCausland in een interview met VTR NWS . "Ik toon de literaire technieken en genres die ze gebruikt om haar liedjes literaire waarde te geven."

Het vak is niet alleen voor fans van Swift, ook al is McCausland zelf wel een zogenoemde 'Swiftie'. "Ik ben fan sinds mijn tienerjaren, maar ik koos haar vooral omdat ze als geen ander onze tijdgeest weet te vatten", zegt de professor. "Tijdens de pandemie bracht ze ook twee albums uit die een andere, meer literaire stijl toonden. Dat heeft de interesse van academische onderzoekers gewekt."

"De cursus wordt geen fanclub en studenten hoeven ook geen voorafgaande kennis te hebben over Swift of haar muziek. Ze zullen voor de les telkens twee of drie nummers van haar moeten luisteren. De belangrijkste focus blijft de literatuur."