Belgische band Balthazar neemt pauze: 'Onze laatste show in een lange tijd'

De Belgische band Balthazar gaat voorlopig niet meer samen het podium op. De leden kondigen in een interview met StuBru aan dat hun optreden bij de Lokerse Feesten eerder deze week voorlopig hun laatste was.

"We hebben er nog niet veel over gepraat, omdat we het zelf niet goed weten", vertellen Balthazar-bandleden Maarten Devoldere en Jinte Deprez. "We gaan een tijdje focussen op onze soloprojecten, dus het is onze laatste show in een lange tijd."