André Rieu en Emma Kok brengen single uit nadat cover viraal is gegaan

Violist André Rieu en de vijftienjarige zangeres Emma Kok brengen een cover van het nummer Voilà uit als single. De video van het optreden op het Vrijthof in Maastricht is de afgelopen dagen bijna vijf miljoen keer bekeken op YouTube.

Ook op TikTok, Instagram en Facebook is de video populair. In de video zingt Kok een cover van het Franse nummer Voilà. In 2021 deed zangeres Barbara Pravi met het lied namens Frankrijk mee aan het Eurovisie Songfestival.