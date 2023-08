Jerney Kaagman krijgt Lifetime Achievement Award: 'Heel blij met dit eerbetoon'

Jerney Kaagman heeft de Lifetime Achievement Award gekregen vanwege haar oeuvre. De 76-jarige zangeres nam de prijs donderdag in ontvangst.

Earth & Fire scoorde hits als Memories en Weekend. De groep ging in 1983 uit elkaar. De zangeres bracht daarna meerdere soloplaten uit. Kaagman was later voorzitter van Stichting Conamus, een stichting die zich inzet voor de ondersteuning van Nederlandse muziek. Ook was de zangeres een van de juryleden bij de talentenjacht Idols.