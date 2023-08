Birdy breekt op slechts veertienjarige leeftijd internationaal door met haar cover van Skinny Love. Inmiddels is de 27-jarige Britse artiest toe aan haar vijfde album, maar de covers zingt ze nog steeds. En dat vindt ze helemaal niet erg.

Nu schrijft Birdy al haar muziek zelf, maar dat was op haar eerste album wel anders. Niet alleen Skinny Love (origineel van Bon Iver) werd een hit, ook People Help The People (Cherry Ghost) scoorde.

Beide nummers behoren ruim twaalf jaar later nog steeds tot haar succesvolste. Daarom kunnen ze niet ontbreken tijdens haar concerten.

"Ik heb ze al zo vaak gespeeld en ik denk altijd dat het me gaat vervelen, maar met een publiek erbij gebeurt dat gewoon niet", vertelt Birdy aan NU.nl. "Zij genieten ervan en die liedjes zijn nostalgisch voor hen, maar ook voor mij. De periode dat deze nummers verschenen, was een heel bijzondere tijd en ik word daar meteen naar teruggebracht als ik ze zing of hoor. Ik voel me verbonden met die liedjes."

Birdy in het kort Birdy wordt geboren als Jasmine van den Bogaerde in een dorp in Engeland. Ze heeft Engels, Belgisch, Nederlands en Schots bloed.

Ze scoort in 2011 een nummer 1-hit in Nederland met haar eerste single Skinny Love.

De singer-songwriter heeft de albums Birdy (2011), Fire Within (2013), Beautiful Lies (2016), Young Heart (2021) en Portraits (2023) op haar naam staan.

Verschillende nummers van Birdy beleven een tweede leven op TikTok. Nummers als Wings en Keeping Your Head Up hebben inmiddels honderden miljoenen streams verzameld, mede dankzij populariteit op het sociale medium.

'Het is moeilijk om beoordeeld te worden als je zelf nog niet weet wie je bent'

Birdy kijkt niet met nare gevoelens terug op de beginperiode van haar carrière, maar eenvoudig was het niet. "Op je vijftiende ben je nog niet gevormd. Je weet nog niet wie je bent als persoon of artiest. Het is moeilijk als je muziek uitbrengt die door anderen wordt beoordeeld en je zelf nog niet zeker weet wat je wil maken."

Gaandeweg kwam Birdy erachter waar ze als artiest voor staat. Toch nam ze ook op jonge leeftijd geen blad voor de mond. "Ik ben nooit bang geweest om me uit te spreken over wat ik wel of niet mooi vind als ik in de studio aan het werk was. Maar ik weet nu beter wanneer ik mezelf kan vertrouwen en wanneer ik naar anderen moet luisteren."

4:04 Afspelen knop Birdy - Raincatchers

Een strenge deadline en meer synthesizers

Voor haar vijfde album Portraits wilde Birdy streng voor zichzelf zijn. Bij voorganger Young Heart nam ze uitgebreid de tijd, maar dit keer zette ze een strakke deadline. "Anders blijf ik vijf jaar bezig", zegt ze lachend. "Het moeilijkste is om op een gegeven moment te zeggen: het is af. Nu gaf ik mezelf niet zoveel tijd om alles te overpeinzen."

Toch was er minder stress op het laatste moment. "Bij eerdere albums was ik vooral lang aan het schrijven en dan boek je een studio voor twee weken. Binnen die tijd moet het allemaal opgenomen worden. Bij deze plaat namen we meteen op wat we schreven, en dat vond ik een fijne manier om te werken. Je kan de nummers dan even laten rusten."

Portraits klinkt een stuk luchtiger dan voorganger Young Heart. "Het was geen bewuste keuze om dit keer iets totaal anders te maken, maar zo groeide het. Ik kon gewoon even geen verdrietige ballad meer schrijven, nadat ik er al zoveel had gedaan", zegt Birdy met een glimlach.

Daarom ging ze voor het eerst aan de slag met synthesizers en meer elektronisch klinkende popmuziek. De drums zijn nadrukkelijk aanwezig en het gros van de plaat klinkt uptempo. Popartiesten als Christine and the Queens en Caroline Polachek vormden haar inspiratie. "Hun muziek is ongebruikelijk en klinkt alsof het uit een andere wereld afkomstig is. Daar heb ik me nog niet eerder aan gewaagd. Het was heel fijn om die deur te openen."