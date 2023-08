De Jeugd blijft jeugdig: 'Gewoon zonnebrand smeren en harde shit maken’

Kinderen, getrouwd en hard werken: is De Jeugd Van Tegenwoordig achttien jaar na de megahit Watskeburt?! nog wel jeugdig? NU.nl spreekt de rapgroep over het nieuwe album Moderne Manieren.

Rappers Vjèze Fur, Willie Wartaal en Faberyayo zijn inmiddels de veertig gepasseerd en hebben opgeteld maar liefst acht kinderen. Toch voelen ze zich nog steeds jong. "Gewoon veel SPF smeren, de hosselmode aanhouden en doen, bro."

"Natuurlijk maken we niet meer dezelfde muziek als bijna twintig jaar terug, dat zou raar zijn. Wij maken muziek die past bij ons als mens, hoe wij de wereld zien. Je verandert en daardoor verandert je muzikale output ook", zegt Vjèze Fur. "Ik kan niet wachten tot we zeventig zijn en een nummer over onze pijntjes maken", voegt Wartaal eraan toe.

De Jeugd in 2008. Foto: ANP

'Jij hebt al je hele leven grote moeite met dingen die moeten'

Het negende album van de rapgroep komt vijf jaar na het vorige uit. Op het nieuwe album staan liedjes met de sound die we van De Jeugd gewend zijn, maar er is ook ruimte voor vernieuwing.

Bijvoorbeeld het nummer Dat Mag Niet: muzikaal lijkt het meer op een luchtige hit van Trafassi. "Op de snelweg lopen, stelen, dode baby's kopen. Feestje vieren, handje geven, ongezouten mening geven, dat mag niet", luidt de tekst van het liedje. Maar van wie mogen al die dingen volgens De Jeugd niet?

Dat kun je volgens Wartaal op verschillende manieren interpreteren. "Datgene wat niet mag is iets wat altijd verschuift. Natuurlijk mocht je in coronatijd elkaar geen hand geven, maar er zijn altijd weer nieuwe dingen die niet mogen."

"Jij hebt al je hele leven grote moeite met dingen die moeten en niet mogen", zegt Vjèze Fur lachend tegen Wartaal. "Ja, maar ze stuurden mij wel altijd lachend de klas uit", kaatst hij terug.

Op het nieuwe album staat een nummer van maar liefst elf minuten. Maar ook een kort intermezzo van 34 seconden. "Je moet gewoon doen wat de fok je wil, man. Ik wist dat we altijd iets episch wilden maken, iets wat een verhaal vertelt en iets wat ergens naartoe gaat. En dat kan echt wel in twee minuten, maar in elf minuten is het helemaal goed. Wat andere mensen niet kunnen, durven en willen maken, doen wij wel", vertelt Wartaal.

3:02 Afspelen knop Bekijk hier de videoclip van Dat Mag Niet

'Wij hebben geen doelgroep'

Vorig jaar maakte de groep samen met zangeres Maan het nummer Naar De Maan. En Goldband is te zien in een nieuwe videoclip van De Jeugd. Toch vinden de rappers zo'n samenwerking niet noodzakelijk voor succes bij een jonge doelgroep.

Vjèze Fur: "Wij hebben geen doelgroep. Iedereen moet het leuk vinden. Mensen die heel veel kleurige kleding dragen moeten het leuk vinden. Mensen met een creatief beroep moeten het leuk vinden. En racisten, tja die moeten het ook leuk vinden."

"Wij willen vooral dingen maken die wij heel tof vinden", zegt Wartaal. "Dat we gewoon kunnen zeggen: onze shit is hard! Wij kiezen ons publiek niet, zij kiezen ons. Bij het eerste optreden dacht ik: wat een lelijke mensen komen er eigenlijk. Maar ja... daar doe je niks aan."

Willie Wartaal op Lowlands. Foto: ANP

Rappers met een gezin

Voor het trio is een nieuw album opnemen en optreden wel anders sinds ze een gezin hebben. Zo ook voor Faberyayo, die op de dag van ons interview jarig is. "Mijn familie is nu in Andalusië en vooral mijn zoon vond het gek dat ik ging werken op mijn eigen verjaardag. Toen probeerde ik hem uit te leggen dat we juist door mijn werk ook leuke dingen kunnen doen." Wartaal herkent dit: "Ja, ik denk ook dat het heel goed is voor die kinderen van ons. Zij zien dat alles kan, als je maar goed je best doet."

Naast een nieuw album staat De Jeugd dit jaar voor de zevende keer op Lowlands. Volgens de groep is de tactiek voor een groot optreden nooit veranderd. "Ik ga gewoon alles kapotmaken, gewoon totale destructie. Kennen jullie eigenlijk die nieuwe nummers al uit je hoofd?", vraagt Wartaal aan de rest. "Nee? Oh, gelukkig."