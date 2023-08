Een lied schrijven dat luisteraars inspireert: het is de droom van veel artiesten. Het lukte SERA met haar hit Head Held High. De Nederlandse zangeres krijgt regelmatig foto's toegestuurd van fans die haar songtekst op hun lichaam hebben laten tatoeëren.

"Ik hoopte er al lange tijd op dat ik een plaat zou maken die me echt op de kaart zou zetten. Dat is nu gebeurd", vertelt SERA aan NU.nl.

De 29-jarige artiest, die voluit Sera de Bruin heet, heeft haar eigen geluid gevonden met Head Held High. "Ik maakte vooral vrolijke pop, maar gaandeweg kwamen er wat rockelementen bij. En ik wilde in mijn teksten dieper gaan. Dit nummer is precies wat ik zelf cool vind. Dan hoop je maar dat anderen dat ook vinden."

De zangeres heeft zelf nummers van andere artiesten die ze opzet om zichzelf uit de put te helpen. Dat haar lied dit nu voor anderen doet, is maar moeilijk te bevatten. "Ik heb echt zulke knettergekke verhalen gehoord. Hele mooie, maar ook zielige. En mensen die de titel of songtekst hebben laten tatoeëren. Ik heb daar al zeker dertig foto's van gezien. Zelfs iemand die het hele refrein nu op z'n rug heeft staan."

SERA in cijfers SERA bracht in 2021 haar eerste single uit: Only Us. Sindsdien volgden nog zes nieuwe liedjes. Eind dit jaar of begin volgend jaar moet een volledig album verschijnen.

Head Held High is haar meest beluisterde lied op Spotify met ruim 24 miljoen afspeelbeurten. In de Top 40 schopte het nummer het tot de negende plaats.

SERA heeft ruim 2,4 miljoen volgers op TikTok. Op Instagram zijn dat er 754.000.

'Je gaat streamingaantallen vergelijken, ook al is dat niet realistisch'

Dat Head Held High zo aanslaat, werd SERA al meteen duidelijk op de decemberdag dat het nummer verscheen.

"Ik had op TikTok al een paar keer een stukje ervan laten horen, dus mensen wisten dat het zou komen. Op de Spotify-app voor artiesten kun je zien hoeveel mensen er op dat moment naar luisteren. Op de eerste dag was dat al veel meer dan bij vorige singles. Binnen een dag waren er al 250.000 streams. Dat had ik nog nooit meegemaakt."

Opvolger Best Friend, dat de zangeres schreef over verliefd worden op je beste vriendin, werd meteen omarmd door Nederlandse radiostations. De streams gaan dit keer minder hard. "Je gaat het dan toch vergelijken, ook al is dat niet realistisch. Soms duurt het ook een tijdje voor een nummer gaat leven, dus we zien wel waar deze eindigt."

Bijna doorgebroken, maar toen kwam corona

SERA was begin 2020 al eens dicht bij een definitieve doorbraak. De zangeres, die tot dan toe vooral covers deed op sociale media, zong samen met Justin Bieber op Instagram. Ook trad ze op tijdens de verjaardag van Cristiano Ronaldo.

De talkshowverzoeken stroomden binnen en ze maakte afspraken met verschillende platenmaatschappijen. Maar toen sloeg corona toe.

"Ik had net mijn baan stopgezet, omdat ik in een muziekcarrière begon te geloven. En in één klap was mijn agenda leeg. Ik heb er toen wel even af gelegen. Ik heb mezelf kunnen herpakken en ben doorgegaan met schrijven op mijn kamer."

'Ik weet nu wat bij mijn stem past, zonder me te overschreeuwen'

Daar plukt ze nu de vruchten van, met twee clubtours in één jaar. Maar het goed houden van haar stem is een uitdaging. "Ik heb een schor randje, en ik heb me laten vertellen dat het betekent dat ik een defectje heb aan mijn stem. Mensen vinden dat mooi, maar het heeft wel een gebruiksaanwijzing."

Uithalen met hoge noten bleken een boosdoener. "Ik ging er dan vol in en haalde de noten, maar twee dagen later had ik opgezwollen klieren en een keelontsteking. Dat gebeurt me nu niet meer, omdat ik weet wat een comfortabele toonhoogte voor mij is. Ik overschreeuw mezelf niet meer."

De zangeres zou graag nog meer tijd maken voor vocalcoaching. Nu warmt ze haar stem in elk geval goed op voor ze het podium opgaat.

Zolang dat goed blijft gaan, geniet SERA flink van de drukte die haar succes met zich meebrengt. "Het mag nog wel gekker van mij."