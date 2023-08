Zanger Sixto 'Sugar Man' Rodriguez overleden op 81-jarige leeftijd

Zanger Sixto Rodriguez, vooral bekend van de documentaire Searching for Sugar Man, is overleden. De muzikant werd 81 jaar oud.

De carrière van Rodriguez, zoon van een Mexicaanse immigrant, was opmerkelijk. Zijn muziek sloeg niet aan in zijn thuisland de Verenigde Staten. Hij maakte begin jaren zeventig twee albums waarna zijn carrière alweer over leek, tot zijn muziek ineens aansloeg in Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Hij toerde eind jaren zeventig tweemaal door Australië. Maar dat zijn muziek ook in Zuid-Afrika scoorde, ontging hem lange tijd. Zijn Zuid-Afrikaanse fans wisten maar weinig over de zanger. Zo ging er een gerucht rond dat hij na het maken van zijn twee albums een einde aan zijn leven had gemaakt.

Eind jaren negentig besloten twee Zuid-Afrikaanse fans uit te zoeken wat er met de zanger was gebeurd. Ze vonden hem en namen contact met hem op, een proces dat een heropleving van zijn roem in Zuid-Afrika teweegbracht. Het verhaal van de zoektocht wordt verteld in de documentaire Searching for Sugar Man, vernoemd naar een van de liedjes van de zanger.