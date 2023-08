Nog eens zes oud-medewerkers van Lizzo beschuldigen zangeres van wangedrag

Lizzo is door nog eens zes mensen beschuldigd van wangedrag. De zangeres werd begin deze maand al door drie voormalige achtergronddanseressen aangeklaagd voor seksueel wangedrag en het creëren van een vijandige werkomgeving.

De nieuwe klachten zijn afkomstig van personen die aangeven dat ze met Lizzo hebben getoerd of hebben meegewerkt aan Lizzo's Watch Out For The Big Grrrls. In die realityserie probeerden vrouwen de nieuwe achtergronddanseres van Lizzo te worden. De 35-jarige zangeres was de presentator van het programma.