Arcade van Duncan Laurence vierde Nederlandse hit met miljard Spotify-streams

Het nummer Arcade van Duncan Laurence is sinds dinsdag een miljard keer beluisterd op Spotify. De winnaar van het Songfestival in 2019 is de derde Nederlandse artiest ooit die met een enkel nummer deze mijlpaal bereikt.

De Nederlandse dj's Martin Garrix en Tiësto gingen Laurence voor. Garrix deed het zelfs twee keer, met In the Name of Love (ruim 1,3 miljard streams) met Bebe Rexha en Scared to Be Lonely (ruim 1,1 miljard) met Dua Lipa. Tiësto behaalde de mijlpaal met het nummer The Business (bijna 1,07 miljard).

Arcade is het eerste Songfestival-nummer dat de grens van een miljard streams op Spotify bereikt. Laurence won de Europese liedjeswedstrijd vier jaar geleden in Tel Aviv. Hij was toen de eerste Nederlandse winnaar sinds Teach-In. Die groep won in 1975 met het nummer Ding-a-dong.

"Ik moest even in mijn arm knijpen om te zien of ik toch echt niet in een jarenlange droom was beland. Wanneer ik me voorstel dat er een miljard keer op 'play' is gedrukt om Arcade af te spelen op Spotify, tolt het in mijn hoofd", schrijft Laurence in een reactie. "Arcade was voor mij het einde van de zoektocht naar woorden om een pijnlijk verlies eindelijk een plek te kunnen geven. En het begin van alles van wie ik nu ben."

In 2021 kreeg Arcade hernieuwde aandacht. Toen werd het nummer op de populaire app TikTok onder veel filmpjes gezet. Daardoor werd het nummer ook een hit in Noord- en Zuid-Amerika en Azië.

De zogenoemde 'Billions Club' van Spotify telt met Arcade erbij 460 liedjes. Blinding Lights van The Weeknd is met meer dan 3,7 streams het meest beluisterd. Shape of You van Ed Sheeran (3,57 miljard) en Someone You Love van Lewis Capaldi (2,9 miljard) maken de top drie compleet.