Taylor Swift sleept meeste nominaties binnen bij VMA Awards

Taylor Swift heeft volgende maand grote kans om in de prijzen te vallen bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards (VMA). De zangeres is acht keer genomineerd, meldt MTV dinsdag.

Al deze artiesten strijden met elkaar in de belangrijkste categorie, Video van het Jaar. Swift is daarin genomineerd met Anti-Hero, Doja Cat met Attention, Cyrus met Flowers, Minaj met Super Freaky Girl, Rodrigo met Vampire, SZA met Kill Bill en Smith en Petras met Unholy.

De VMA's worden op 12 september uitgereikt in het Prudential Center in de Amerikaanse stad Newark in de staat New Jersey.