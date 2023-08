In beeld Sinéad O'Connor omringd door fans naar laatste rustplaats gebracht

Sinéad O'Connor, die op 26 juli op 56-jarige leeftijd is overleden, wordt dinsdag in besloten kring begraven. Om de zangeres de laatste eer te bewijzen, hebben fans zich verzameld in de Ierse plaats Bray, waar O'Connor vijftien jaar heeft gewoond.

Fans gooien rozen op de auto die de zangeres naar haar laatste rustplaats brengt. Foto: NLBeeld

Fans brengen een eerbetoon aan de Ierse zangeres. Foto: NLBeeld

Een fan tekent het condoleanceregister. Foto: NLBeeld

In het Ierse Bray hebben honderden fans zich verzameld. Ze hebben op verzoek van de familie van de zangeres rijen gevormd langs de route die de rouwauto aflegt. Foto: NLBeeld

Een fan legt bloemen neer. Foto: NLBeeld

De zangeres was een activist en zette zich in voor onder meer de Black Lives Matter-beweging. Foto: ANP

Bij het huis van de zangeres stond ook een Volkswagen-busje dat haar hits en favoriete nummers uit de speakers liet komen. Volgens Britse media heeft de familie van O'Connor dat geregeld, omdat ze fan was van dat soort busjes. De playlist is door haar naasten samengesteld. Foto: NLBeeld

Al sinds dinsdagochtend staan fans bij onder meer het huis waar de zangeres vijftien jaar heeft gewoond. Daar worden bloemen en kaarten achtergelaten. Foto: NLBeeld

Een altaartje dat een fan heeft gemaakt. Foto: NLBeeld