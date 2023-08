DJ Casper van wereldhit Cha Cha Slide overleden op 58-jarige leeftijd

DJ Casper is op 58-jarige leeftijd overleden. Volgens ABC News is de Cha Cha Slide-artiest maandag overleden aan de gevolgen van kanker.

DJ Casper, die eigenlijk Willie Perry Jr. heet, bracht in 2000 Cha Cha Slide uit. De Amerikaanse artiest maakte het lied voor zijn neef, die sportinstructeur was, zodat die het kon gebruiken tijdens zijn aerobicslessen.

DJ Casper bracht in 2004 ook nog de single Oops Upside Your Head uit, maar dat werd alleen in het Verenigd Koninkrijk een bescheiden hit. Vorig jaar verscheen zijn laatste album I Love You.