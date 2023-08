Maleisisch festival wil geld zien van band The 1975 na voortijdig einde door zoen

Het Maleisische festival Good Vibes eist een financiële compensatie van de band The 1975. Na het optreden van de Britten in Kuala Lumpur werd het festival voortijdig afgebroken, onder meer doordat zanger Matty Healy met een mannelijk bandlid zoende.

De organisatie van het festival liet aan de BBC weten dat zij een claimbrief naar The 1975 heeft gestuurd. Organisator Future Sound Asia wil dat de band verantwoordelijkheid neemt en de organisatie financieel compenseert. De brief was een laatste waarschuwing voordat tot juridische stappen wordt overgegaan.

Het optreden van The 1975 werd eind vorige maand stilgelegd na een zoen tussen Healy en bassist Ross MacDonald, omdat homoseksualiteit strafbaar is in Maleisië. Daarnaast liet de zanger zich in een toespraak negatief uit over het land waar hij optrad.