Politie pakt 27 jaar na moord op 2Pac onderzoek weer op: waarom nu?

Wie vermoordde Tupac Shakur? Dat is al 27 jaar een groot mysterie. Maar de Amerikaanse politie lijkt de zaak weer opgepakt te hebben. Vorige maand doorzochten agenten een woning in de omgeving van Las Vegas.

Tupac Amaru Shakur, als artiest bekend als 2Pac, wordt door velen gezien als een van de grootste rappers ooit. Hij verkocht meer dan 75 miljoen platen en scoorde hits met Dear Mama, Letter 2 My Unborn, Changes en California Love. Shakurs nummers gaan over armoede, racisme, politiegeweld en andere sociaal-maatschappelijke issues. De rapper was tot zijn dood in 1996 als geen ander in staat om de harde realiteit van veel Amerikanen in zijn muziek vast te leggen.

De in New York geboren artiest werd binnen én buiten de hiphopwereld geprezen om zijn songteksten, die vaak als poëtisch omschreven werden. Het schrijven van poëzie was iets dat de rapper, ook voorafgaand aan zijn muzikale carrière, graag deed. Naast het schrijven en muziek maken, speelde Shakur in films als Poetic Justice en Above the Rim.

Afgelopen juli deed de politie een doorzoeking in de woning van de zestigjarige Duane Keith Davis, ook bekend als Keefe D. Davis was ooit bendelid en drugsdealer. En hij zegt getuige te zijn geweest van de moord op Shakur. De politie van Las Vegas heeft in een verklaring bevestigd dat op 17 juli een huiszoekingsbevel is uitgevaardigd "als onderdeel van het lopende onderzoek naar de moord op Tupac Shakur". Meer informatie delen ze niet.

De politie zocht naar foto's, filmopnames, verzekeringspapieren, dagboeken en andere documenten, meldt CNN. Uiteindelijk namen agenten onder meer verschillende tablets, harde schijven, een iPhone en vijf computers mee uit de woning.

Tupac Shakur en Suge Knight, een half jaar voordat de rapper werd doodgeschoten. Foto: GettyImages

De schok was groot toen Shakur op 7 september 1996 op 25-jarige leeftijd werd doodgeschoten in Las Vegas. De rapper werd meerdere malen beschoten terwijl hij in een auto zat naast Suge Knight, de oprichter van het bekende hiphopplatenlabel Death Row Records. Een andere auto met vier inzittenden stopte voor het stoplicht naast hen en vuurde kogels af op het voertuig waar de rapper in zat. Knight raakte lichtgewond, Shakur werd door vier kogels geraakt en overleed zes dagen later aan zijn verwondingen.

Volgens een politiewoordvoerder hadden de daders het op de rapper gemunt. "Er werden dertien of veertien schoten afgevuurd op de passagierszijde van het voertuig. We zijn er vrij zeker van dat Shakur het doelwit was", zei de politiewoordvoerder destijds. Er is nooit iemand vervolgd voor de moord.

Een naam die veel genoemd wordt als mogelijke dader is Orlando Tive Anderson. Hij zou op de avond van het schietindicent ruzie hebben gehad met Shakur. Anderson, een neef van Davis, heeft de moord altijd ontkend. In 1998 kwam hij op 23-jarige leeftijd zelf aan zijn einde bij een schietpartij.

Davis zegt in de auto te hebben gezeten van waaruit geschoten werd. Het voormalig bendelid van de South Side Compton Crips beweert naast de chauffeur te hebben gezeten, toen vanaf de achterbank schoten werden gelost. Ten tijde van de schietpartij ontkende Davis betrokken te zijn geweest. Later deelde hij meer details met de politie. Zo heeft hij gezegd dat zijn Anderson achterin de auto zat en zou hij zelfs aan de politie verklaard hebben dat zijn neef de schutter was.

De dood van Shakur bracht een hoop complottheorieën de wereld in. Een daarvan is dat Shakur zijn eigen dood in scène heeft gezet en zich ergens schuilhoudt. De meeste theorieën zijn ontkracht. Zo zijn foto's waarop Shakur te zien zou zijn in werkelijkheid van Demetrius Shipp jr. De acteur speelde nota bene de rapper in een film over zijn leven. Het weerhoudt fans er niet van om vast te houden aan het idee dat hun idool nog ergens rondloopt.

De rapper is nog altijd populair. Over zijn leven zijn verschillende films, documentaires en boeken gemaakt. Zo verscheen in 2017 het biografische drama All Eyez on Me, vernoemd naar het gelijknamige album en nummer van Shakur. Eerder dit jaar bracht streamingdienst Hulu Dear Mama uit, een serie over het leven van de rapper en dat van zijn moeder: voormalig Black Panther-lid Afeni Shakur. In juni kreeg de rapper een ster op de bekende Hollywood Walk of Fame.