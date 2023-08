Jeff Goldblum komt in oktober met jazzband naar Carré

Delen via E-mail

Jeff Goldblum treedt op 15 oktober samen met zijn jazzband The Mildred Snitzer Orchestra op in Koninklijk Theater Carré. De kaartverkoop gaat vrijdagochtend van start.

De zeventigjarige acteur heeft samen met The Mildred Snitzer Orchestra drie studioalbums uitgebracht. Tijdens de show in Amsterdam zal Goldblum te horen zijn op de piano.

Goldblum is bekend van zijn rollen in Jurassic Park, Thor: Ragnarok en The Grand Budapest Hotel.