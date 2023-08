Iron Maiden-drummer Nicko McBrain herstelt van beroerte: 'Terug op 70 procent'

Delen via E-mail

Nicko McBrain, de drummer van de Britse metalband Iron Maiden, heeft begin dit jaar een TIA gehad. De muzikant is een tijdje deels verlamd geweest.

De 71-jarige drummer zegt door zijn beroerte in januari vanaf zijn rechterschouder naar beneden verlamd te zijn geraakt. Dit gebeurde slechts een paar maanden voor de band zou gaan repeteren voor hun tournee.

McBrain vreesde voor het einde van zijn carrière, maar met de hulp en steun van zijn vrouw en dokters is de drummer aan het herstellen en functioneert hij nu naar eigen zeggen "op zo'n 70 procent".

In mei begon McBrain alweer aan repetities voor de toer. Twee maanden later speelde hij onder meer in de Amsterdamse Ziggo Dome. Hij vertelt nu dat zijn gezondheidsproblemen de reden zijn dat hij niet op volle kracht heeft kunnen presteren op het podium.