Lizzo is rolmodel voor haar fans, maar beschuldigingen stapelen zich op

Haar fans zien Lizzo als rolmodel als het gaat om zelfliefde. Dat juist zij wordt beschuldigd van onder andere het creëren van een onveilige werksfeer, verbaast dan ook veel mensen. Er komen steeds meer beschuldigingen naar buiten. De zangeres ontkent.

"Laat niemand je ooit tegenhouden om jezelf te zijn", is een van de vele aanmoedigende uitspraken van Lizzo. In haar liedjes, op sociale media en in interviews grijpt de 35-jarige zangeres elke kans aan om haar fans een hart onder de riem te steken.

Lizzo, bekend van hits als Juice en About Damn Time, was niet altijd zo zelfverzekerd als nu. Op onder meer TikTok spreekt de zangeres haar fans regelmatig toe. Daarbij is ze open over haar mentale gezondheid en vertelt ze hoe zij dat zelfvertrouwen heeft gekregen.

Ook is ze een boegbeeld van de bodypositivitybeweging en moedigt ze mensen aan te dragen wat ze willen, ongeacht hoe licht of zwaar ze zijn.

Maar achter de schermen zouden deze positieve boodschappen minder de boventoon voeren. "De manier waarop Lizzo en haar management omgaan met hun team lijkt lijnrecht tegenover alles te staan waar zij zich publiekelijk voor uitspreekt", zei de advocaat van drie ontslagen dansers.

Zij dienden begin deze week een aanklacht in tegen Lizzo, haar management en Shirlene Quigley, hoofd van het dansteam. In het tientallen pagina's tellende rechtsdocument staan aanklachten over onder meer racisme, discriminatie en seksuele intimidatie.

Een danser zou van Lizzo hebben gehoord dat ze te veel was aangekomen. Foto: Getty Images

Lizzo nam haar dansteam mee naar dansclubs, waaronder de Bananenbar in Amsterdam. Dit soort uitjes vinden vaker plaats na Lizzo's shows. Meegaan is niet verplicht, maar Lizzo zou diegenen die wel meegingen voortrekken en meer baanzekerheid bieden. In de clubs zouden de dansers gedwongen zijn naakte artiesten aan te raken of zelf hun kleding uit te trekken.

Verder zou ze de danseressen hebben onderworpen aan een "ondraaglijke" auditie die twaalf uur duurde. Daarnaast zou ze een danseres hebben bekritiseerd omdat haar gewicht was toegenomen. Ook zouden zwarte dansers gediscrimineerd worden en minder betaald krijgen dan witte collega's.

Ook Quigley wordt vaak genoemd in de aanklacht. De gelovige Quigley zou de dansers hebben bespot omdat ze seks hebben gehad voor het huwelijk. Ook zou ze seksuele fantasieën met de dansers hebben gedeeld. Volgens de eisers was Lizzo op de hoogte van Quigleys gedrag.

Lizzo ontkent dat ze zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel wangedrag of dat ze een onveilige werksfeer heeft gecreëerd. "Deze sensatieverhalen zijn afkomstig van voormalige werknemers die al publiekelijk hebben toegegeven dat hun gedrag tijdens de tour ongepast en onprofessioneel was", schrijft ze op Instagram.

De zangeres erkent dat ze soms streng is geweest. "Als je passie voor je werk hebt, dan werk je daar hard voor en zijn je eisen hoog. Daarom heb ik soms harde besluiten moeten nemen. Maar het was nooit mijn bedoeling om iemand zich ongemakkelijk of ondergewaardeerd te laten voelen."

Lizzo zegt gekwetst te zijn. "Ik laat dit niet alle goede dingen die ik heb gedaan overschaduwen."

Het is nog niet bekend of er onderzoek wordt gedaan naar de zaak.

Het team van Lizzo, met Shirlene Quigley als tweede van rechts naast de zangeres. Foto: Getty Images

Toch zijn de drie dansers niet de enige die hun negatieve ervaringen met de Juice-zangeres delen. Nadat de aanklacht in de media was verschenen, reageerden andere oud-werknemers van Lizzo op het nieuws. "Zo'n soortgelijke ervaring heb ik ook", schreef een danser in haar Instagram Stories.

Quinn Wilson, die drie jaar geleden hoofd van Lizzo's creatieve team was, sluit zich bij deze woorden aan. "Ik zit al drie jaar niet meer in deze business, en dat is niet voor niets."

Documentairemaker Sophia Nahli Allison vond de samenwerking met Lizzo ook niet prettig. De filmmaker begon in 2019 aan een documentaire over Lizzo en liep een paar weken met haar mee.

"Ik ben na twee weken weggelopen", schrijft Allison in haar Instagram Stories. "Ik werd zo respectloos door haar behandeld. Ik heb ervaren hoe arrogant, egoïstisch en onaardig ze is."